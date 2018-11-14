У пункті пропуску “Бориспіль» вилучено 12 тис. мобільних телефонів різних моделей

Працівниками Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської митниці ДФС зафіксовано спробу ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю значної партії мобільних телефонів (близько 12 000), аксесуарів до них (сотні USB-модемів) та аксесуарів до комп’ютерів (сотні карт пам’яті, жорстких дисків, USB флеш-накопичувачів, твердотільних накопичувачів, модулів оперативної пам’яті).

Наприкінці літа до Київської митниці ДФС кількома партіями авіатранспортом на адресу одного з вітчизняних підприємств надійшов вантаж з Гонконгу, який було розміщено на склад тимчасового зберігання ДП МА «Бориспіль». Відповідно до товаросупровідних документів у вантажі переміщувалися особисті речі.

Згодом до митників звернувся представник брокерської агенції з проханням про оформлення даного вантажу у митний режим транзит, як такий, що надійшов на адресу підприємства-отримувача помилково (варто уточнити, що при транзитному переміщенні вантажу підприємством не сплачуються передбачені вітчизняним законодавством податки на імпорт).

Після перевірки документів та відомостей, поданих для митного контролю, митниками було вирішено провести комплекс контрольно-перевірочних заходів, за результатами яких виникли підозри, що у даному вантажі замість заявлених особистих речей переміщуються товари, дані про які відсутні у супровідних документах.

Митники викликали для пояснень представників фірми-отримувача вантажу, однак вони на запрошення не з’явилися.

З урахуванням зазначених обставин було проведено перевірку, яка виявила, що вантаж, заявлений до переміщення як особисті речі, фактично є партією товарів, а саме мобільних телефонів та аксесуарів до них і до комп’ютерів.

Складено протоколи про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України (приховування від митного контролю). Вантаж вилучено до винесення судом рішення у справах.

Вартість вилученого товару встановлюється.

Источник: sfs.gov.ua

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