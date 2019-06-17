У пунктах пропуску прикордонники виявили мандрівників із липовим та чужими паспортами

Упродовж доби прикордонники ОКПП «Київ» та Мостиського загону виявили іноземців із недійсними паспортами, які вони придбали за чималі кошти.

Так, у столичному аеропорту під час вибіркової перевірки паспортних документів у транзитних пасажирів, що прибули рейсом зі Стамбула, прикордонники виявили громадянина Ірану. Іноземець для перевірки пред’явив підроблений нідерландський закордонний паспорт. Як з’ясувалося згодом, чоловік мав намір вилетіти до Франкфурта, а підробку він придбав у Туреччині за 2,6 тис доларів США.

Крім того, прикордонники ОКПП «Київ» під час здійснення заходів паспортного контролю на поїзді за маршрутом «Київ – Варшава» виявили іноземця, який пред’явив на контроль чужий малійський паспорт. Згодом охоронці кордону встановили, що із собою чоловік має посвідку на проживання в Іспанії, а підробку він придбав у Гані за 1,5 тис. доларів США.

Ще один паспорт, що не належить пред’явникові, прикордонники виявили в пункті пропуску «Шегині». Іноземка, яка їхала рейсовим автобусом до Німеччини, на контроль пред’явила чужий нідерландський паспорт. Під час бесіди жінка зізналася, що вона є громадянкою Гани.

Усіх трьох порушників притягнуто до відповідальності. Наразі тривають заходи із повернення осіб до країн призначення.

Источник: dpsu.gov.ua

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