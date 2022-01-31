У пустелі Атакама в Чилі лежать величезні гори одягу та взуття. Звідки вони?

У пустелі Атакама на півночі Чилі поблизу міста Ікіке, що за 1,8 тис. кілометрів від столиці Сантьяго, лежать величезні гори одягу та взуття. Їх привезли сюди на перероблення зі США, Європи та Азії, але натомість викинули. Ось, як це виглядає.

Капці, футболки, пальта, сукні, шапки, купальники й рукавички утворили сміттєвий масив за кілька сотень кілометрів від відомих телескопів Європейської південної обсерваторії.

Вживаний одяг, який викинули у США, Європі або Азії, відправляють до Чилі, щоб переробити.

За останні 15 років текстильні відходи вкрили понад 300 га пустелі Атакама.

На ярмарку секонд-хенду в Ікіке ціни неймовірно низькі: менше, ніж за долар можна купити майже будь-яку річ, зокрема такі бренди, як H&M, Pepe Jeans, Wrangler та Nike.

Однак з 59 тисяч тонн, що привозять в порт Ікіке щороку, близько 40 тисяч тонн не продається, не переробляється й потрапляє на безконтрольні звалища.

На сьогодні фешн-індустрія є одним із найбільших забруднювачів довкілля.

За даними ООН, на неї припадає 8% парникових викидів та 20% загального обсягу стічних вод у всьому світі.

Лише для виробництва пари джинсів потрібно 7,5 тисячі літрів води, а для розпаду одягу з поліестеру потрібно більше 200 років, тоді як речі з бавовни розкладаються приблизно за 30 місяців.

На звалищах Атаками більшість одягу зроблена саме з поліестеру, що виділяє мікропластик, який розсіюється в атмосфері та серйозно впливає на фауну цього району та моря.

Також місцеву владу турбують пожежі, які щороку виникають на цих звалищах: вони підвищують ризик легеневих проблем у мігрантів, які там працюють.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»