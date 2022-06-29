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У Радбезі ООН засудили російський удар по ТЦ в Кременчуці

У Радбезі ООН засудили російський удар по ТЦ в Кременчуці

У Радбезі ООН засудили загибель людей через російський ракетний удар по ТЦ в Кременчуці.

Джерело: заява Албанії, Франції, Ірландії, Норвегії, Британії, США та України, яку оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Дослівно: "Ми рішуче засуджуємо загибель мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема обстріл переповненого торгового центру в Кременчуці Полтавської області України. Цей удар являв собою кричущий напад на громадянську інфраструктуру та громадянське населення.

Ми висловлюємо глибоке співчуття та співчуття сім'ям загиблих та солідарні з українським народом".

Деталі: Також група засудила активізацію російських ракетних ударів по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури 25-27 червня.

Як зазначається, країни наголошують на необхідності розслідування та притягнення до відповідальності порушників міжнародного гуманітарного права та тих осіб, які вчинили військові злочини.

Що передувало: Лідери країн "Групи семи" заявили, що російського президента Володимира Путіна та керівників російського уряду притягнуть до відповідальності за ракетний удар по Кременчуку.

Передісторія:

27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла лише запчастини для цивільних автомобілів.

В Офісі президента вдень 28 червня повідомили, що в ТЦ "Астор" внаслідок ракетного удару росіян загинуло понад 20 людей.

Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.

Источник: pravda.com.ua

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