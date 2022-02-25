У районі Глухова українські захисники застосували ПТРК «Javelin» та знешкодили колонну з 15 танків РФ

24 лютого за оперативною інформацією командування Об’єднаних сил, в районі Глухова військові застосували ПТРК Javelin та знешкодили колонну техніки РФ з 15 танків Т-72, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ.

Військові підрозділи на своїх позиціях.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.

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«Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон», – Валерій Залужний

Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.

Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл.

Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому.

«Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию»

Разом переможемо!

Слава Україні!

Источник: mil.gov.ua

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