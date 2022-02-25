У районі Глухова українські захисники застосували ПТРК «Javelin» та знешкодили колонну з 15 танків РФ
24 лютого за оперативною інформацією командування Об’єднаних сил, в районі Глухова військові застосували ПТРК Javelin та знешкодили колонну техніки РФ з 15 танків Т-72, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ.
Військові підрозділи на своїх позиціях.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.
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«Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон», – Валерій Залужний
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.
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«Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию»
Разом переможемо!
Слава Україні!
Источник: mil.gov.ua