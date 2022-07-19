У рф оштрафували Google на майже 22 мільярда рублів за невидалення інформації про війну

Компанію Google визнали в росії винною в повторному порушенні обмеження доступу до матеріалів, що містять заборонену інформацію, і призначили оборотний штраф у розмірі понад 21,770 млрд рублів.

"Визнати Google LLC винною в адміністративному правопорушенні і призначити штраф у розмірі 21 млрд 770 млн 392 тис. 317 рублів", - оголосив рішення суддя.

В суді уточнили, що ця сума штрафу становить 10% від річної виручки компанії в рф. Цей штраф був призначений Google за невидалення з відеохостингу YouTube матеріалів, які містять «недостовірну інформацію про хід спеціальної військової операції в Україні, дискредитують Збройні сили рф, пропагують екстремістські погляди та ідеологію терористичних організацій, а також інструкцій з виготовлення вибухових речовин».

Також, заявив роскомнагляд, не було видалено розміщені на ютюбі заклики до участі в несанкціонованих акціях, зокрема адресовані неповнолітнім.

Раніше компанія Google, за підрахунками Роскомнагляду, була оштрафована на загальну суму 68 мільйонів рублів за невидалення забороненої інформації. У грудні 2021 року на компанію було накладено оборотний штраф у 7,22 мільярда рублів за повторне порушення обмеження доступу до протиправної інформації. Штраф було стягнуто Федеральною службою судових приставів.

У середині червня компанія ТОВ "Гугл" - російська юридична особа Google - подала заяву про власне банкрутство.

Джерело: ukrinform.ua

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