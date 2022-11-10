У РФ побоюються, що США нейтралізують російську ядерну зброю, — ЗМІ

США працюють над тим, щоб за допомогою стратегічної неядерної зброї нейтралізувати ядерний потенціал Москви, пише Newsweek, посилаючись на матеріали, опубліковані російськими ЗМІ.

В одному з російських онлайн-журналів з'явилася стаття, присвячена плану Сполучених Штатів, який нібито полягав у тому, щоб знищити суттєву частину ядерного потенціалу РФ ще перш ніж Москва вирішить вдатися до удару у відповідь.

Публікація широко тиражувалася у РФ, у ній йдеться про те, що в середньостроковій перспективі США спробують запастися стратегічною неядерною зброєю з коротким підлітним часом до цілі, яка б не підлягала жодним міжнародним обмеженням.

Такі стратегічні високоефективні вогневі системи мають працювати за принципом розвідувального ударного комплексу, систем зброї спрямованої енергії та інших перспективних систем.

У статті одного з інформагентств зазначалося, що "теорію стримування в США та країнах НАТО замінено на теорію запобіжних силових дій".

Стверджується, що США нібито планують стратегічні наступальні операції, в межах яких значна кількість російських ядерних озброєнь знищувалася б ще до того, як командування вирішить завдати удару у відповідь.

Така публікація, що широко тиражується, з'явилася після того, як російський президент Володимир Путін натякнув на можливе застосування ядерної зброї.

Минулого місяця Путін звинуватив Захід у "ядерному шантажі". За його словами, РФ використовуватиме всі засоби для захисту того, що він назвав своєю територіальною цілісністю.

За даними Асоціації з контролю над озброєннями за січень минулого року, Росія має 6257 ядерних боєголовок, тоді як США — 5550.

Водночас західна розвідка не бачить ознак того, що РФ готує ядерний удар. Але адміністрація Байдена все ж таки була стривожена ядерною риторикою, що доноситься з РФ.

Для РФ є сенс у застосуванні лише стратегічної ядерної зброї

Павло Подвиг, керівник женевського дослідницького проєкту "Російські ядерні сили", нещодавно в інтерв'ю журналістам сказав, що для застосування тактичної ядерної зброї її потрібно було б знімати зі зберігання та везти на передову. А приховати таку активність було б складно.

До того ж через довгу лінію фронту складно визначити відповідну військову ціль тактичного ядерного удару. За його словами, єдине застосування ядерної зброї, в якій була б хоч якась доцільність, — це стратегічне. Таке, яке б шокувало Україну і змусило б здатися.

"Але для того, щоб удар був досить шокувальним, довелося б убити десятки, а то й сотні тисяч людей", — сказав дослідник із Женеви, який сподівається, що це надто висока планка навіть для Кремля.

Джерело: focus.ua

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