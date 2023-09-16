У рф стверджують, що Україна відмовляється відновлювати «зернову угоду». Насправді це не так

Брехня: поки ООН закликає росію повернутись до «зернової угоди», Україна прямо стверджує, що ніколи не погодиться на її відновлення за участю москви. Про це заявив міністр закордонних справ рф лавров, пишуть росЗМІ.

Правда: позиція України – така: Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена. На цьому неодноразово наголошував (https://fakty.com.ua/ua/svit/20230904-zernova-ugoda-maye-buty-vidnovlena-ale-bez-shantazhu-rf-kuleba-pro-peregovory-erdogana-i-putina/) міністр закордонних справ України Кулеба.

При цьому він зазначив, що Україна не погодиться на відновлення зернової угоди, якщо доведеться виконувати забаганки чи вислухувати російський шантаж.

Подібними маніпуляціями росіяни намагаються перекласти відповідальність за провокацію продовольчої кризи на Україну, хоча саме рф без жодних правових і політичних підстав вийшла з угоди та почала масовані обстріли складів із зерном в Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/33412

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