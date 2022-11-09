У рф видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих

Пропагандисти рф роздають нові вказівки журналістам у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення:

● закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну «мобіки»;

● ЗСУ, відповідно до методичок, рекомендують називати «бойовиками» та «збройними формуваннями». А також ні в якому разі не вживати абревіатуру «ВСУ»;

● військове керівництво України просять приписувати «західним кураторам Києва»;

● вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати «хлопками»;

● тих, хто виїхав з рф після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи «убєжантами» і «пєрєждунами»;

Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво рф, у свою чергу, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему.

Джерело: gur.gov.ua

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