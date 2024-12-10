У рф заявили, що передали Україні тіла військовополонених, які розбилися в авіатрощі Іл-76

Експерти їх ідентифікують — ЗМІ. Тобто поки що в Координаційному штабі не підтвердили та не спростували заяву російської уповноваженої.

російська уповноважена з прав людини Татьяна москалькова заявила, що росія нібито передала Україні тіла військовополонених, які загинули внаслідок падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області у січні цього року. На це відреагували у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відстежує ситуацію та знаходиться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями», — заявили представники штабу в коментарі «Суспільному».

Джерело: https://t.me/znua_live/180478

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