У рф залишилось близько 300 іранських “мопедів”

На озброєнні російської армії лишилося близько 300 іранських дронів-камікадзе, про це говорять самі окупанти у перехоплених розмовах. Наразі РФ намагається закупити ще кілька тисяч БПЛА в Ірану, однак чи вдасться країні-агресору це зробити, досі під питанням.

Водночас українські військові все вправніше збивають іранскі дрони, також розробляються різні системи протидії цьому виду озброєння. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

“За нашою інформацією, близько 300 одиниць сьогодні – це цифра, якою оперують російські військові. Відповідно, вони намагаються закупити кілька тисяч таких дронів. Чи воно станеться, чи ні, ми з вами побачимо. Але ми маємо бути до цього готові”, – наголосив очільник оборонного відомства.

Водночас Резніков підкреслив, що українські військові не сидять, склавши руки – і готуються протидіяти іранським дронам-камікадзе ще активніше.

“Ми не сидимо на місці, розробляємо системи їх пригнічення, придушення. Наші військові їх збивають, вже навчилися це робити. І ми розбираємо всі деталі, до нюансів, дивимося, які там електронні “мізки” у них – і відповідно зараз готуємо різні системи протидії”, – зазначив міністр оборони.

Раніше Резніков показав на інфографіці, скільки ракет використала РФ проти України. З наявних на озброєнні у російської армії 1844 ракет нині у агресора лишилося 609. Найбільше РФ витратила ракет типу “Іскандер” (із 900 їх лишилося лише 124). “Калібрів” на початок повномасштабного вторгнення у ворога було 500, нині залишилося 272, Х-101 та Х-555 – 213 (із 444).

Джерела даних, які оприлюднив міністр оборони України, не вказуються.

Агентство Телевидения Новости