У Росії мобілізували депутата від партії Путіна, який виграв вибори у місцевого воєнкома

У депутата був конфлікт із воєнкомом.

У Свердловській області РФ мобілізували депутата від партії Путіна, який у вересні виграв вибори у місцевого воєнкома.

Про це пишуть російські пропагандисти.

46-річний депутат Дмитро Захаров у вересні виграв вибори у місцевого воєнкома Олексія Вертухова, а вже 20 жовтня отримав повістку від військкомату. Де зараз російський мобілізований - не знають.

Дружина мобілізованого стверджує, що її чоловіка відправили до окупаційної армії через те, що він виграв вибори у "начальника сільських населених пунктів", саме через це у нього почались проблеми. Як наслідок - депутата від партії Путіна мобілізували.

Джерело: tsn.ua

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