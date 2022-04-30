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«У росії немає цензури, а є фільтрація небажаної інформації»

«У росії немає цензури, а є фільтрація небажаної інформації»

На цей раз у фокус уваги Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки потрапив улюблений інструмент кремля — брехлива соціологія.

За даними Всеросійського центру вивчення суспільної думки, Путіну наразі довіряють 80,6% росіян, тоді як на початку війни таких було 73%.

НаSPRAVDI вся ця соціологічна історія в Росії вже давно викликає сумніви.

● Так, гендиректор Фонду ВЦИОМ Костянтин Абрамов фактично зізнався у маніпуляції даними про ставлення росіян до інформвійн та «спецоперації в Україні».

● «У росії немає цензури, а є фільтрація небажаної інформації. Більшість підтримують спецоперацію, але багато хто не може це обґрунтувати ні раціонально, ні емоційно. Але відколи ми стали блокувати канали з недружньою інформацією, ситуація змінюється на краще», - каже він.

● Є відчуття, що ми чуємо не стільки, «бухгалтера» суспільної думки, скільки його «інженера».

Источник: https://t.me/spravdi/6853

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