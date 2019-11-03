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У Росії передали до суду справу ексміністра транспорту України Рудьковського

У Росії передали до суду справу ексміністра транспорту України Рудьковського

У Росії передали до суду справу колишнього міністра транспорту України та колишнього народного депутата Миколи Рудьковського

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У генпрокуратурі Росії стверджують, що Рудковський 14 червня 2014 року у часи роботи народним депутатом разом із представниками організації "Правий сектор" взяв участь у нападі на російське посольство в Києві.

Рудьковському інкримінують участь у нападі на службові приміщення й транспортні засоби осіб, які користуються міжнародним захистом, здійснений з метою ускладнення міжнародних відносин.

Рудковський був міністром транспорту та зв’язку у 2006-2007 роках і народним депутатом четвертого, п’ятого й сьомого скликань, входив до фракцій Соціалістичної партії й Партії регіонів.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Миколу Рудьковського затримали на території Росії й заарештували.

Источник: espreso.tv

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Темы: россия, суд

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