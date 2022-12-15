У росії почали торгувати українськими паспортами – щоб виїхати за кордон

У росії почали продавати українські паспорти. Відповідне оголошення про продаж паспортів громадянина України з'явилось на одному з інтернет-сервісів для розміщення оголошень, повідомляє "Полігон медіа" 14 грудня.

"Попит невеликий, але він є", - повідомляють анонімні продавці.

Уточнюється, що оформлення українського паспорта коштує 80 тисяч рублів (24 тисячі гривень).

Зазначається, що оголошення про продаж українських паспортів уже видалено.

ЗМІ повідомляють, що серійний номер на документі, який продавці відправляють покупцям як підтвердження, належить Луганській області.

Продавці кажуть, що український паспорт дозволяє росіянам перетнути кордон із європейськими країнами.

"Швидше за все, бланки та обладнання оформлення біометричних паспортів були вкрадені з Херсонської області. Але український уряд зафіксував номери загублених бланків для паспортів і передало їх європейським урядам, тож ці паспорти не працюватимуть", – цитує видання своє джерело в адміністрації Херсонської області.

Джерело: ostro.org

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