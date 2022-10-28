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У Росії почали вручати повістки заробітчанам з Узбекистану

У Росії почали вручати повістки заробітчанам з Узбекистану

У Росії узбецьким робітникам водопереробного заводу вручили повістки про мобілізацію - попри те, що вони не є громадянами РФ.

Про це повідомляє Sky News.

Оскільки Росія продовжує зазнавати військових невдач в Україні, приблизно 50 співробітникам заводу EcoCity, який знаходиться в російському місті Орел, цього тижня було наказано з’явитися на місцевий призовний пункт, щоби “допомогти” російським силам в Україні.

Зазначається, що половина працівників є громадянами Узбекистану.

Чоловіки показали свої узбецькі паспорти та просили президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва втрутитися.

ДОВІДКА: Минулого місяця президент РФ Володимир Путін наказав провести часткову мобілізацію в Росії. Відтак міністр оборони Кремля Сергій Шойгу заявив, що Росія мобілізує 300 000 резервістів для підтримки своєї військової кампанії.

Це була перша мобілізація у Росії з часів Другої світової війни. За словами Путіна, додаткова сила потрібна, щоби виграти війну не лише проти України, але й проти її західних “спонсорів”.

Однак з того часу продовжують надходити повідомлення про те, що й чоловіків без військового вишколу відправляють служити в російську армію.

Джерело: bykvu.com

Новости портала «Весь Харьков»

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