У росії почався суд над бійцями «Азова». Серед підсудних – вісім жінок

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 14 червня почав слухати справу стосовно 22 українських військовослужбовців із батальйону «Азов», яким закидають терористичну діяльність проти рф.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на російські ЗМІ, зокрема ASTRA.

Під час засідання державний обвинувач повідомив, що двох із 24 обвинувачених обміняли, тому вони не візьмуть участь у подальшому процесі. Таким чином кількість підсудних скоротилася до 22.у росії розпочався суд над 22 «азовцями», які боронили Маріуполь і «Азовсталь». Серед них — вісім жінок. окупанти звинувачують їх у терористичній діяльності проти рф. Бійцям загрожує від 15 років до довічного ув’язнення pic.twitter.com/Ydwd4ga5X7— hromadske (@HromadskeUA) June 15, 2023

Серед підсудних — вісім жінок, які працювали кухарками у тиловому забезпеченні під час дислокації бригади на комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі. Бійців затримали у березні 2022 року при спробі перейти блокпост на околиці міста під час відступу українських військ.

«Азовців» звинувачують у нібито скоєнні терористичних злочинів. Як пише AP, якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення. Наступне судове засідання судді призначили на 28 червня.

Агентство Телевидения Новости