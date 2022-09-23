У Росії порушили першу справу за використання Instagram

У Росії порушили першу кримінальну справу за використання Instagram, забороненого в РФ у перші місяці вторгнення . 18-річній б'юті-блогерці Вероніці Логіновій загрожує шість років в'язниці за звинуваченням у участі в діяльності екстремістської організації.

Про це сама дівчина розповіла виданню "Роскомсвобода".

"17 серпня, я в Парижі, дзвінок від мами з тремтячим голосом: "До нас додому прийшла поліція і вони шукають тебе"... Як з'ясувалося пізніше - мені загрожує термін 6 років за використання Інстаграм", - розповіла дівчина.

Вона надала копію справи, яку проводить Кунцевська міжрайонна прокуратура РФ. Там вважають, що дівчина своїми постами приваблювала користувачів у заборонені соцмережі та розміщувала там рекламні матеріали, що може розглядатися "як форма участі у діяльності екстремістської організації та відміна до участі в ній невизначеного кола осіб".

Дівчину звинувачують " відмінювання, вербування чи інше залучення особи до діяльності екстремістської організації " (ч.1.1 ст.282.2 КК РФ, максимальний термін - до 8 років позбавлення волі), "участь у діяльності екстремістської організації" (ч.2 ст.282.2 КК РФ, до 6 років позбавлення волі).

Джерело: internetua.com

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