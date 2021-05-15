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У Росії провели конкурс зі швидкісного викопування могил(ВІДЕО)

У Росії провели конкурс зі швидкісного викопування могил(ВІДЕО)

Ритуальні служби вирішили підвищити інтерес до професії могилокопачів серед молоді

У російському Новосибірську для мешканців міста організували захопливі розваги: конкурс зі швидкісного викопування могил. Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на відео у місцевому Telegram-каналі.

Учасники копали могили прямо посеред парку Каменський. І працювали доволі активно, адже переможець мав отримати грошовий приз.

Розважальний захід отримав назву "Могильна сваволя". Його організувала місцева ритуальна контора, щоб підвищити інтерес до професії могилокопачів серед молоді.

Глибину могильних ям спочатку перевірили спеціальною рулеткою, а ширину і довжину вимірювали контрольною труною, яку опускали в землю. Важливо, щоб могила відповідала розмірам: 200 см у довжину, 80 см у ширину і завглибшки 160 см.

Команді переможців - батьку і сину Головановим, щоб викопати типову могилу, знадобилося трохи менше 39 хвилин. Вони отримали за це 30 тисяч рублів. Срібні призери відстали всього на 1 хвилину і виграли приз у розмірі 20 тисяч рублів.

Цікаво, що такий конкурс у Росії проводиться далеко не вперше. Минулого року схожі розваги пройшли в Омську та Томську.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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