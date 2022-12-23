У росії сайт вакансій забанив всіх Сергєєв через закон про ЛГБТ

Виконання закону про заборону "пропаганди" ЛГБТ в росії спричинило кумедні наслідки. Так, на одному із сайтів вакансій забанили резюме усіх користувачів, яких звуть Сергіями.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

▶️ Сергії в росії поза законом

На популярному в росії сайті пошуку роботи “Хедхантер” забанили цілу низку резюме. Причиною такого кроку стало ім’я цих власників цих резюме — їх усіх звати Сергії.

В імені Сергій (російською — "Сергей") адміністратори сайту побачили буквосполучення "гей", яке виявилося забороненим після ухвалення Держдумою рф закону про заборону "пропаганди" ЛГБТ.

Резюме забанили із поясненням "матюки в ПІБ".

▶️ Російський закон проти "пропаганди" ЛГБТ

27 жовтня законопроект "Про заборону пропаганди ЛГБТ та педофілії в російській федерації" було ухвалено у першому читанні.

23 листопада Держдума у другому читанні підтримала цей законопроект. Президент володимир путін його відразу ж підписав.

Закон запроваджує адміністративну відповідальність за пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків та педофілії у кіно, літературі, інтернеті, рекламі та ЗМІ. За пропаганду ЛГБТ можна отримати штраф до 400 000 рублів для фізосіб та до 5 млн рублів — для компаній. При порушенні заборони на пропаганду педофілії штрафи ще вищі — до 800 000 рублів для громадян та до 10 млн рублів для організацій. Сайти, на яких поширюється пропаганда, блокуватимуться Роскомнаглядом.

Також новий закон забороняє демонструвати підліткам інформацію про нетрадиційні сексуальні стосунки або відомості, які можуть викликати у них бажання змінити стать. За такі порушення громадяни можуть отримати штраф до 200 000 рублів, а організації — до 4 млн. рублів. Як покарання за ці порушення влади може призупинити діяльність компанії-порушника терміном до 90 діб.

Джерело: world.novyny.live

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