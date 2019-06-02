У Росії вибухнув цех з тротилом – у мережі З'ЯВИЛОСЯ ВІДЕО

Вибухи на заводі "Кристал" відбулися в цеху з виробництва тротилу, нині відомо про 19 постраждалих

Два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижньогородської області. Зазначається, що вибухи на заводі "Кристал" відбулися в цеху з виробництва тротилу, дані про постраждалих уточнюються. Про це повідомляє "Укрінофрм" з посиланням на російське федеральне інформагенство.

"Сталося два вибухи в Дзержинську – в західній частині міста, вся інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні. На місце виїхали екстрені служби.

У прес-службі уряду регіону повідомили, що вибухи сталися на ДержНДІ "Кристал". У місті створено оперативний штаб. За дорученням губернатора Нижньогородської області Гліба Нікітіна у зв'язку з інформацією про вибухи на ДержНДІ "Кристал" у Дзержинську створено оперативний штаб.

Як повідомило джерело в екстреній службі, загроза повторних вибухів зберігається. За його словами, вибухи були досить потужними, почалася пожежа. В екстрених службах зазначили, що в деяких будинках вибите скло.

Як відомо, ДержНДІ "Кристал" є провідною організацією оборонно-промислового комплексу у напрямку науково-технічного і технологічного забезпечення робіт в області створення вибухових складів, безпечних технологій їх виробництва, випробувань, транспортування та утилізації.

Під час вибухів на ДержНДІ "Кристал" у Дзержинську Нижньогородської області РФ постраждало 19 осіб. Про це повідомляє російське федеральне інформагенство з посиланням на прес-службу регіонального МОЗ.

"За уточненими даними, 19 постраждалих", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше у прес-службі повідомили, що у більшості постраждалих "осколкові поранення легкого і середнього ступеня тяжкості".

Зараз співробітники служби безпеки заводу оточили територію підприємства.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»