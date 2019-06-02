Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:42
Просмотров: 125

У Росії вибухнув цех з тротилом – у мережі З'ЯВИЛОСЯ ВІДЕО

У Росії вибухнув цех з тротилом – у мережі ЗЯВИЛОСЯ ВІДЕО

Вибухи на заводі "Кристал" відбулися в цеху з виробництва тротилу, нині відомо про 19 постраждалих

Два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижньогородської області. Зазначається, що вибухи на заводі "Кристал" відбулися в цеху з виробництва тротилу, дані про постраждалих уточнюються. Про це повідомляє "Укрінофрм" з посиланням на російське федеральне інформагенство.

"Сталося два вибухи в Дзержинську – в західній частині міста, вся інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні. На місце виїхали екстрені служби.

У прес-службі уряду регіону повідомили, що вибухи сталися на ДержНДІ "Кристал". У місті створено оперативний штаб. За дорученням губернатора Нижньогородської області Гліба Нікітіна у зв'язку з інформацією про вибухи на ДержНДІ "Кристал" у Дзержинську створено оперативний штаб.

Як повідомило джерело в екстреній службі, загроза повторних вибухів зберігається. За його словами, вибухи були досить потужними, почалася пожежа. В екстрених службах зазначили, що в деяких будинках вибите скло.

Як відомо, ДержНДІ "Кристал" є провідною організацією оборонно-промислового комплексу у напрямку науково-технічного і технологічного забезпечення робіт в області створення вибухових складів, безпечних технологій їх виробництва, випробувань, транспортування та утилізації.

Під час вибухів на ДержНДІ "Кристал" у Дзержинську Нижньогородської області РФ постраждало 19 осіб. Про це повідомляє російське федеральне інформагенство з посиланням на прес-службу регіонального МОЗ.

"За уточненими даними, 19 постраждалих", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше у прес-службі повідомили, що у більшості постраждалих "осколкові поранення легкого і середнього ступеня тяжкості".

Зараз співробітники служби безпеки заводу оточили територію підприємства.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: россия

Читайте ещё:

Молодых россиян упрекнули в курении не по-христиански
Сегодня 08:52    3
В Астрахани должник спрятался от пристава в могиле и притворился мертвым
Сегодня 08:15    45
У Росії оприлюднили радянські оригінали «пакту Молотова-Ріббентропа»
Сегодня 07:04    94
Пчелы заблокировали мост "Дружба" на российско-эстонской границе
01.06.2019 07:46    294
Лавров возмущен, что российским ГРУшникам не дают спокойно травить людей
01.06.2019 06:30    438
Мафиозный анклав. кто раскачивает Косово и причем тут Россия
31.05.2019 06:33    291
Одного із шеф-редакторів російського агентства Sputnik видворили з Литви
30.05.2019 09:38    143
У границ Латвии замечен российский минный тральщик
30.05.2019 09:15    154
В Самаре суд признал экстремистской религиозную организацию, последователи которой лечатся чаем и солнцем. Выживают не все
30.05.2019 08:28    189
В России будет ликвидирован уникальный военный завод
30.05.2019 07:48    489
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 