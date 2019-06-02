У Росії вибухнув цех з тротилом – у мережі З'ЯВИЛОСЯ ВІДЕО
Вибухи на заводі "Кристал" відбулися в цеху з виробництва тротилу, нині відомо про 19 постраждалих
Два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижньогородської області. Зазначається, що вибухи на заводі "Кристал" відбулися в цеху з виробництва тротилу, дані про постраждалих уточнюються. Про це повідомляє "Укрінофрм" з посиланням на російське федеральне інформагенство.
"Сталося два вибухи в Дзержинську – в західній частині міста, вся інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні. На місце виїхали екстрені служби.
У прес-службі уряду регіону повідомили, що вибухи сталися на ДержНДІ "Кристал". У місті створено оперативний штаб. За дорученням губернатора Нижньогородської області Гліба Нікітіна у зв'язку з інформацією про вибухи на ДержНДІ "Кристал" у Дзержинську створено оперативний штаб.
Як повідомило джерело в екстреній службі, загроза повторних вибухів зберігається. За його словами, вибухи були досить потужними, почалася пожежа. В екстрених службах зазначили, що в деяких будинках вибите скло.
Як відомо, ДержНДІ "Кристал" є провідною організацією оборонно-промислового комплексу у напрямку науково-технічного і технологічного забезпечення робіт в області створення вибухових складів, безпечних технологій їх виробництва, випробувань, транспортування та утилізації.
Під час вибухів на ДержНДІ "Кристал" у Дзержинську Нижньогородської області РФ постраждало 19 осіб. Про це повідомляє російське федеральне інформагенство з посиланням на прес-службу регіонального МОЗ.
"За уточненими даними, 19 постраждалих", - сказав співрозмовник агентства.
Раніше у прес-службі повідомили, що у більшості постраждалих "осколкові поранення легкого і середнього ступеня тяжкості".
Зараз співробітники служби безпеки заводу оточили територію підприємства.
Источник: 5.ua