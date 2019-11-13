У Росії вибухнув скандал через морозиво "Бідний єврей" і "Хохол"

Експертна рада з питань застосування законодавства про рекламу в Оренбурзькій ФАС порадила виробнику перейменувати морозиво "Хохол", "Бідний єврей", "Американець" виробництва ТОВ "Славіца"

Про це повідомляє Комерсант.

«Члени експертної ради вирішили, що слід вибрати інші найменування морозива" Славіца ". Назви "Хохол", "Бідний єврей", "Американець" рекомендується виключити з огляду на формування негативної оцінки до певних націй », - повідомляє антимонопольна служба регіону.

У свою чергу, прокуратура Набережних Челнів у Татарстані, де діє представництво фабрики, вже ініціювала перевірку, повідомляє Радіо Свобода.

Із кінця лютого у фабрики морозива "Славіца" з’явився новий продукт під назвою "Бідний єврей". "Хрусткий ріжок <…> із ароматом чорносливу і шоколаду» – так описали продукт маркетологи фабрики в соціальних мережах. Назву нового морозива виправдовує і упаковка в кольорах прапора Ізраїлю із "зіркою Давида".

"Бідний єврей" практично відразу викликав бурхливу реакцію громадськості. Окрім негативних коментарів під постом "Славіци" про нове морозиво в соцмережах, свою думку висловив голова єврейської громади Набережних Челнів Леонід Штейнберг.

"Мені зателефонували друзі з Москви, розповіли, що така продукція в Челнах з’явилася. <…> Двома словами – я обурений!" – заявив Штейнберг ЗМІ.

Окрім того, голова єврейської громади міста зауважив, що в Набережних Челнах живе понад п’ятсот єврейських родин, і таке маркетингове рішення може зачепити їхні почуття. Леонід Штейнберг назвав продукт "епатажною витівкою".

На татарстанському ринку "Славіца" працює з 2015 року. Фабрика спочатку «заходила» в республіку через Набережні Челни. У перший рік роботи там розмістили відразу понад 40 індивідуальних точок продажу морозива. Щоправда, зовсім скоро у "Славіци" почалися проблеми з місцевим управлінням Федеральної антимонопольної служби Росії. За даними служби, землю під торгові площі виконком міста надав без обов’язкового аукціону. Так УФАС наполягла на знесенні 25 кіосків. Пізніше адміністрація Набережних Челнів провела аукціон, але не всі з цих точок дісталися "Славіці".

Наступний скандал стався у 2016 році, і вже навколо продукції. Тоді фабрика запустила морозиво «Обамка» в шоколадній глазурі. На його етикетці був зображений темношкірий хлопчик із золотою сережкою у вусі і паличкою ескімо в руках. Фотографії нового продукту за лічені дні розлетілося соціальними мережами і в ЗМІ. Наприклад, британська газета The Times назвала таке маркетингове рішення «Славіци» «прикладом повсякденного расизму» в Росії.

Після цього фабрика згорнула продаж "Обамки" в Татарстані, а решту партії морозива реалізувала в Красноярську. Тоді керівництво "Славіци" наполягало на тому, що в назві продукту не було політичного підтексту. А в 2017 році компанія зареєструвала бренд "Обамка".

Можливо, на цьому прикладі керівництво фабрики переконалося в дієвості навколополітичних найменувань, і наступним «хітом продажів» стало морозиво «Хохол». Цей продукт, у порівнянні з попереднім, не викликав бурхливої реакції суспільства, але обгортку в кольорах українського прапора ЗМІ все ж встигли обговорити.

Источник: espreso.tv

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