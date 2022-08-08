У росії заблокували Patreon та Grammarly

У рф стали недоступними сайти сервісу платної підписки Patreon і сервісу з англійської граматики Grammarly.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в ТГ-каналі роскомсвободи, яка веде моніторинг доступності сайтів.

Згідно з ним, російські провайдери за рішенням генпрокуратури рф закрили доступ до антивоєнної заяви редакції Doxa, опублікованій 25 лютого на Patreon, але через те, що сервіс використовує протокол HTTPS, недоступним став весь сайт.

Проблеми з доступом також виникли в онлайн-сервісу Grammarly, який допомагає ефективніше писати тексти англійською. Під блокування потрапила сторінка із заявою сервісу про те, що він припиняє роботу в росії та білорусі.

Своєю чергою, російське інформагентство ТАСС зазначає, що через блокування сторінок на Patreon та Grammarly доступ до сайтів може бути повністю недоступним «у низки операторів».

Загалом на підставі рішення генпрокуратури, на яке звернула увагу роскомсвобода, у росії заблокували ще 102 сайти, зокрема українських ЗМІ.

Джерело: ukrinform.ua

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