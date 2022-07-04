У Росії заговорили про санкції для Maxar, чиї супутники фіксують наслідки війни
Російський сенатор Володимир Джабаров заявив, що Росія має право ввести санкції проти американської компанії Maxar, якщо підтвердиться, що її супутник використовувався для зйомок Білгорода перед "ударом" по ньому.
Джерело: перший заступник голови міжнародного комітету Ради федерації РФ Володимир Джабаров у коментарі пропагандистам "РИА Новости"
Пряма мова: "За наявності доказів Росія має повне право розглянути можливість ввести цю компанію під наші санкції".
Деталі: Раніше пропагандисти "РИА Новости" стверджували, що американський комерційний супутник GeoEye1 компанії "Maxar" вів зйомку Бєлгорода за три дні до удару по місту, який, як стверджують у РФ, завдали українці.
Розслідувачі "The Insider" вважають, що в багатоповерхівку в Білгороді в ніч на 3 липня влучила частина ракети російського ЗРПК "Панцир", Україна не має такої зброї. А в Міноборони РФ стверджують, що збили три українські ракети "Точки-У", а уламки однієї з них впали на житловий будинок і призвели до загибелі людей.
Ще раніше "РИА Новости" стверджували, що супутники компанії Maxar Technologies знімали Новошахтинський НПЗ і острів Зміїний перед українськими атаками. Нібито супутник Worldview-1 знімав Новошахтинський НПЗ за 3 дні до атаки безпілотників, а з 24 лютого супутники Worldview-1 та Worldview-2 знімали район НПЗ тричі (5 травня, 12 та 19 червня).
Коментарів від офісу американської компанії пропагандисти не отримали.
Натомість вони повідомляли, що компанія-оператор комерційних супутників "Maxar" має 10-річний контракт із владою США в особі Пентагону на суму до $3,24 млрд.
Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявляв, що НАТО передає українським військовим супутникові знімки, отримані від приватних західних компаній, зокрема й Maxar.
Источник: pravda.com.ua