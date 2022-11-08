У росії залишилося лише 120 “Іскандерів” - ГУР

Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України країна-терорист використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет. Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у коментарі виданню “The Economist”.

Також, за словами Вадима Скібіцького воєнній розвідці України стали відомі плани кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі. “Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті”, – заявив представник ГУР МО України.

Джерело: gur.gov.ua

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