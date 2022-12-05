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У Росії завалився черговий житловий будинок. Кількість жертв зростає

У Росії завалився черговий житловий будинок. Кількість жертв зростає

У житловому п'ятиповерховому будинку в Нижньовартівську стався вибух, повідомляє ТАСС із посиланням на екстрені служби.

Вибух стався в одній із квартир у будинку на вулиці Миру, через це у двох під'їздах обрушилися перекриття між другим та третім поверхами, повідомляє телеграм-канал «112».

Рятувальники евакуювали близько 50 мешканців будинку, пише Mash. Під завалами залишаються троє людей.

Видання пише, що частина будинку обрушилася або через детонацію газового балона, або самогонний апарат. Сама будівля на вулиці Миру не газифікована.

За останніми даними, через вибух у Нижньовартівську загинули п'ятеро людей, повідомляє російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на екстрені служби.

Тим часом, у МНС РФ підтвердили загибель чотирьох людей внаслідок того, що сталося. Розбір завалів продовжується. Уточнюється, що травми отримали 10 мешканців будинку.

Джерело: glavcom.ua

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