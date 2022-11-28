У росіян, які стріляють по Харкову з Бєлгородщини, "почався колапс" - Мельник

Як Харків захищають від російського ракетного терору, Мельник розповів в інтерв'ю каналу "Ходять чутки".

"Вихід ракети з Бєлгородської області до Харкова складає біля 43-50 секунд. Система ППО, яка знаходиться в нас у Харківській області, вихід на бойовий режим до двох хвилин. Не може система ППО працювати цілодобово, тому що як тільки локатор включається, спрацьовують їхні протирадіолокаційні ракети. Тому, ми отримуємо інформацію про те, що, наприклад, є старт ракети, система ППО починає працювати. Але якщо 43 секунди, то вибачайте, не вийде на режим система ППО, яке б ППО сюди не поставили - Patriot, інші й так далі. Тому головна ціль - відігнати їх з того боку на ту відстань, щоб у нас був час на режим вийти й збити ці ракети. На сьогоднішній день ви також бачите, що в принципі є деякі результати. Що вони вже менше їх кидають, тому що не можуть підійти, тому що в них там почався колапс, переляк".

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/48623

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