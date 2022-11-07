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У російській Бєлгородській області вибухи на нафтобазі

У російській Бєлгородській області вибухи на нафтобазі

На нафтобазу в Бєлгородській області на росії завезли свіжу “бавовну”.

Вчера в Белгородской области рф горела очередная нефтебаза. Как сообщают местные жители, пожар начался после “прилета”, поскольку они слышали взрыв. Согласно заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, “под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект”.

«Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — также сообщил он.

Напомним, в Белгородской области, граничащей с Украиной, с достаточной периодичностью происходят взрыва или как отмечают “российские власти” “хлопки”. Практически во всех взрывах россия винит ВСУ.

Джерело: newformat.info

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Темы: війна, росія

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