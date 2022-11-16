У російських Telegram-каналах почалася битва критичних і виправдувальних меседжів щодо втечі росіян з Херсона

Центр стратегічних комунікацій промоніторив найпопулярніші дописи, опубліковані на прокремлівських Telegram-каналах 11-14 листопада. Виділяємо головні напрямки та тенденції у брехні пропагандистів.

● Поки одні канали переконували, що відступ з Херсона був добре спланований, інші критикували російських військових за те, що ті залишили бойову техніку та озброєння. Окремі канали почали готувати аудиторію до подальших поступок з боку рф.

● Канали намагалися перекласти провину за можливі російські воєнні злочини в Херсоні на Україну. Вони писали, що там посилюється терор і готуються «нові Бучі».

● Канали писали про просування російських військ на Донеччині, прославляючи армію рф.

● ЗСУ та владу України намагалися дискредитувати такими тезами:

- командування посилає солдатів на смерть;

- ЗСУ зазнають великих втрат;

- ЗСУ вбивають і грабують цивільних;

- у Силах оборони воюють нацисти;

- росії треба готуватися до війни на власній території.

● У Запорізькій області прокремлівські канали попереджали про ймовірне загострення бойових дій і переконували, що обстріли міста російськими ракетами та БпЛА не загрожують цивільним.

● Херсонські канали змальовували жахливу картину захоплення «російського Херсону» українцями. Так звані місцеві канали писали, що Україна репресує херсонців, а в місті з поверненням української влади не стало води, ліків та продуктів.

Джерело: https://t.me/spravdi/20961

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