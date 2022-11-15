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У російському Подольську спалахнув завод, який виготовляє деталі для військової техніки

У російському Подольську спалахнув завод, який виготовляє деталі для військової техніки

У Росії 14 листопада спалахнула пожежа на електромеханічному заводі у Подольську, що під Москвою. Цей завод випускав деталі для військово-промислового комплексу.

У Росії знову щось палає

Схоже, що в Росії знову "хтось невдало покурив". Про пожежу повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

У Подольську сталася пожежа у колишньому заводі "Зінгер". Персонал було евакуйовано, – заявили пропагандисти.

Площа загоряння становить 1,8 тисячі кілометрів квадратних. За даними російського МНС, трапилося руйнування конструкцій.

Джерело: 24tv.ua

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