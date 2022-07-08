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У россиян в очередной раз взорвалась ракета

У россиян в очередной раз взорвалась ракета

В ходе регламентных работ по обслуживанию одной из шахтных пусковых установок Татищевского ракетного соединения в Саратовской области, вооруженного межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Newssky.

Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Наиболее вероятная причина — пьянство.

Российская военная прокуратура проводит расследование, но обстоятельства происшествия сразу ушли под гриф «Секретно». Общественность успокаивают штатным проведением учений авиации.

О состоянии радиационного фона в области не сообщается.

Источник: sprotyv.info

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