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У россиян в очередной раз взорвалась ракета
В ходе регламентных работ по обслуживанию одной из шахтных пусковых установок Татищевского ракетного соединения в Саратовской области, вооруженного межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», на объекте вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Newssky.
Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Наиболее вероятная причина — пьянство.
Российская военная прокуратура проводит расследование, но обстоятельства происшествия сразу ушли под гриф «Секретно». Общественность успокаивают штатным проведением учений авиации.
О состоянии радиационного фона в области не сообщается.
Источник: sprotyv.info