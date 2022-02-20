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У Ростовській області РФ оголосили стан надзвичайної ситуації

У Ростовській області РФ оголосили стан надзвичайної ситуації

Через "евакуацію" російськими окупантами з ОРДЛО населення у Ростовській області оголошено стан надзвичайної ситуації

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв, повідомляє Інтерфакс.

Він оголосив про запровадження в регіоні режиму надзвичайної ситуації через наплив "евакуйованих" російськими окупантами ОРДЛО.

"З огляду на тенденцію до зростання кількості громадян, які перетинають кордон на території Ростовської області, ми вважаємо за доцільне запровадити режим реагування "надзвичайна ситуація" з 10:00 19 лютого 2022 року", - сказав Голубєв.

Він повідомив, що 1 692 "евакуйованих" перебувають у пунктах розміщення в Ростовській області. загалом підготовлено 143 пункти.

За повідомленнями російських ЗМІ загалом із ОРДЛО за добу вивезли близько 10 тис. людей.

Источник: espreso.tv

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