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У селі Новий Бурлук ексгумовано тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від рук рашистыв

У селі Новий Бурлук ексгумовано тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від рук рашистыв

Прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами ексгумували тіло 10-річної дівчинки, вбитої представниками рф.

За даними слідства, 25 лютого 2022 року, під час обстрілу с. Новий Бурлук Чугуївського району збройними силами рф, поранення отримали цивільні мешканці – 58-річна жінка та її 10-річна онука. Дівчинку було поранено в грудну клітину.

Її бабуся і дідусь, намагаючись врятувати життя онуки, на автомобілі повезли дитину в лікарню, розташовану в м. Чугуєві. Однак російські вбивці не дали цього зробити – по дорозі до медзакладу машина потрапила під повторний обстріл зс рф. Дівчинку було поранено в голову, вона загинула.

Наступного дня дитину поховали на території домоволодіння, а в подальшому перепоховали на кладовищі в с. Новий Бурлук.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

Наразі тіло дівчинки направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Вбивство окупантами цієї дитини і всіх інших українських діток – доказ того, що рф свідомо намагається позбавити українців майбутнього. Прокурори роблять усе можливе, щоб цинічні вбивці, винні у злочинах проти людяності та порушення законів і звичаїв війни обов’язково понесли невідворотне покарання

Агентство Телевидения Новости

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