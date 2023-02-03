У Сербії своя атмосфера: тамтешні депутати побилися під час виступу президента країни Алєксандра Вучича у парламенті — Serbia news.

У своїй промові Вучич говорив про переговори між Белградом та Пріштіною.

Між опозиційними партіями та представниками правлячої почалася сутичка, яка тривала близько 15 хвилин до прибуття служби безпеки.

Пам’ятаєте, колись до повномасштабної війни у нас теж були схожі новини, а тепер тільки вибухи, ракети і таке інше

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/13545

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