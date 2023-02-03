Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:31
Просмотров: 95

У Сербії своя атмосфера: тамтешні депутати побилися під час виступу президента

У Сербії своя атмосфера: тамтешні депутати побилися під час виступу президента

У Сербії своя атмосфера: тамтешні депутати побилися під час виступу президента країни Алєксандра Вучича у парламенті — Serbia news.

У своїй промові Вучич говорив про переговори між Белградом та Пріштіною.

Між опозиційними партіями та представниками правлячої почалася сутичка, яка тривала близько 15 хвилин до прибуття служби безпеки.

Пам’ятаєте, колись до повномасштабної війни у нас теж були схожі новини, а тепер тільки вибухи, ракети і таке інше

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/13545

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: сербія

Читайте ещё:

Внізапна... Президент Сербії Александар Вучич публічно засудив вторгнення росії в Україну
19.01.2023 06:10    260
Они тоже были уверены в своей безнаказанности
09.01.2023 10:00    467
Сербія відправила свої підрозділи до кордонів з Косово
02.11.2022 09:26    436
Сербия продолжает стягивать войска к границе с Косово.
27.08.2022 09:26    349
Косово: ставка РФ прогорела
02.08.2022 06:16    875
Збройні сили Сербії та Косово (ІНФОГРАФІКА)
02.08.2022 06:08    505
В партії президента Сербії заговорили про "денацифікацію Балкан"
01.08.2022 07:57    490
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 