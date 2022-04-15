У Шевченківському районі після обстрілу спалахнули три будинки

Сьогодні о 10:26 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу приватному житловому секторі Шевченківського району Харкова. Загоряння було спричинене ворожими обстрілами.

До місця пожежі було направлено 8 пожежних автоцистерн та біля 40 чоловік особового складу ДСНС. Горіли відразу три приватних житлові будинки, а також надвірні забудови та гаражі.

Загальна площа пожежі склала близько 1500 кв. метрів. Пожежу вдалось локалізувати об 11:56 та повністю ліквідувати о 14:10.

Агентство Телевидения Новости