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У Шевченківському районі трьох депутатів засудили за корупцію

У Шевченківському районі трьох депутатів засудили за корупцію

Сільські депутати несвоєчасно подали електронні декларації.

Постановами Шевченківського районного суду області трьох депутатів однієї із сільських рад району визнано винними в адміністративних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. Повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Як розповів начальник відділу прокуратури області Олександр Алєксєйчук, депутати без поважних причин несвоєчасно подали електронні декларації за 2017 рік.

За адмінправопорушення, пов’язані з корупцією, усім їм призначені штрафи в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі постанови суду набули чинності.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Андрій Соха

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