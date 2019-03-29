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У Шевченківському районі трьох депутатів засудили за корупцію
Сільські депутати несвоєчасно подали електронні декларації.
Постановами Шевченківського районного суду області трьох депутатів однієї із сільських рад району визнано винними в адміністративних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. Повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
Як розповів начальник відділу прокуратури області Олександр Алєксєйчук, депутати без поважних причин несвоєчасно подали електронні декларації за 2017 рік.
За адмінправопорушення, пов’язані з корупцією, усім їм призначені штрафи в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Наразі постанови суду набули чинності.
Источник: slk.kh.ua
Автор: Андрій Соха
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