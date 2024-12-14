У школах на ТОТ України росіяни встановлюють скриньки для анонімних доносів

Під гаслами «боротьби з екстремізмом» загарбники агітують дітей здавати «нелояльних» до росії однокласників або батьків.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, усі листи шкільна «адміністрація» зобовʼязана передавати співробітникам фсб.

Проте і без доносів школи формують списки нелояльних дітей, які потім передають в управління окупаційних адміністрацій, додають у ЦНС.

Джерело: https://t.me/spravdi/43613

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