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У слідкомі рф заявляють, що не віддадуть на обмін українських військовополонених

У слідкомі рф заявляють, що не віддадуть на обмін українських військовополонених

Голова слідкому рф олександр бастрикін заявив, що з українськими військовими, які опинились у російському полоні, працюють слідчі групи його відомства.

Як передає Укрінформ, про це він сказав під час Санкт-Петербурзького молодіжного юридичного форуму, повідомляє Фонтанка.ру.

«Вирішили не віддавати їх (на обмін. – Ред.), погодили, де слід. Бо вони думали: "здамося і до родин". Ні, до ізоляторів тимчасового тримання, до СІЗО. Нині 2 тисячі таких бійців, учора приїхали. Працюємо з ними докладно та докладно», - сказав Бастрикін.

Також голова скр припустив, що українським військовополоненим доведеться якимось чином «відшкодувати моральну шкоду та матеріальну шкоду», що виникла в ході бойових дій в містах України.

Засновник російської правозахисної організації на еміграції "ГУЛАГу.нет" Володимир Осєчкін минулого тижня заявив, що за інсайдерськими даними, українських військовополонених у росії утримують з порушенням міжнародних правил, вони зазнають тиску з метою сфабрикувати “трибунали над військовими злочинцями”, які мають стати виправданням для війни, розв'язаної росією проти України.

Источник: ukrinform.ua

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