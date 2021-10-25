У СММ ОБСЄ повідомили про припинення блокування місії у Донецьку

Після виступу підконтрольного проросійським сепаратистам "мера" Донецька перед масовим зібранням біля штабу СММ ОБСЄ люди мирно розійшлися, повідомили в місії.

У Спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повідомили, що сепаратисти у Донецьку станом на вечір суботи, 23 жовтня, припинили пікетування готелю, де розміщено офіс СММ, та почали розбирати встановлені там намети.

У звіті СММ ОБСЄ від 23 жовтня вказано, що ввечері у цей день спостерігачі "бачили, як так званий "мер" Донецька виступав перед учасниками масового зібрання навпроти готелю, після чого, за спостереженнями СММ, люди мирно розійшлися". Спостерігачі також відзначили, що деякі учасники зібрання почали розбирати намети, встановлені перед готелем, вказується у повідомленні.

Пісні, фільми й музика під офісом СММ

Також у СММ ОБСЄ повідомили деякі подробиці того, яким чином здійснювалося пікетування їхнього офісу у попередній день. Перед готелем Park Inn у Донецьку у ніч на 22 жовтня чергувало приблизно 30 осіб, а вдень 22 жовтня у пікетуванні брало участь до 250 осіб. "Вдень 22 жовтня команда СММ бачила, як деякі протестувальники час від часу збиралися перед готелем, співали пісень, виступали з промовами та тримали плакати з критикою діяльності Місії, а також програвали гучну музику через акустичну систему і дивилися фільми на переносному екрані", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Також спостерігачі бачили, як члени збройних формувань на автомобілях з написом "поліція" блокували східний і західний під'їзди до готелю, а також зафіксували двох чоловіків в одязі військового типу навколо готелю.

У сепаратистських ЗМІ 23 жовтня повідомили, що так званий мер Донецька Олексій Кулемзін справді закликав протестувальників під готелем розійтися і перенести акції в онлайн-режим. Це, за його словами, необхідно для того, щоб дотримуватися карантинного режиму у зв'язку з епідемією COVID-19.

Затримання Андрія Косяка

Сепаратисти з самопроголошеної "Донецької народної республіки" заблокували штаб СММ ОБСЄ в Донецьку 15 жовтня після затримання українськими військовими під Первомайськом на Луганщині громадянина Росії Андрія Косяка. Згодом проросійські бойовики заблокували місію ОБСЄ також і в Горлівці. Керівництво сепаратистів вимагає від Києва звільнення росіянина, а від СММ ОБСЄ - посприяти цьому.

Суд у підконтрольній Україні частині Луганщини 18 жовтня взяв 43-річного Косяка під варту на два місці - йому оголосили про підозру в участі в незаконному збройному формуванні. За даними Луганської обласної прокуратури, він вступив до збройних загонів "ЛНР" ще 2017 року, а під Первомайськом збирав данні про українські позиції під виглядом розмінування "нейтральної смуги".

Источник: dw.com

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