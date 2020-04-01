У справі одеського міського голови триває дослідження доказів

У Вищому антикорупційному суді за участі прокурорів #САП триває дослідження доказів у справі стосовно Одеського міського голови, обвинуваченого у декларуванні недостовірної інформації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Так, на засіданні 31 березня 2020 року, із залученням спеціаліста розпочато дослідження електронних носіїв інформації.

Наступне засідання призначено на 9 квітня 2020 року.

Источник: facebook.com / Спеціалізована антикорупційна прокуратура

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