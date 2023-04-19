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У США есть секретная ядерная технология на Запорожской АЭС, и они предупреждают Россию не трогать ее

У США есть секретная ядерная технология на Запорожской АЭС, и они предупреждают Россию не трогать ее

Об этом пишет CNN со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо Минэнергетики США в адрес «Росатома»

(https://edition.cnn.com/2023/04/18/politics/us-warns-russia-zaporizhzhia-nuclear-plant/index.html)

Письмо датировано 17 марта 2023 года. В нем идет речь о том, что Запорожская АЭС во временно оккупированном Энергодаре «содержит ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов».

Товары, программное обеспечение и технологии подлежат экспортному контролю США, когда существует возможность их использования таким образом, который подрывает интересы национальной безопасности США.

Официально публикацию CNN не прокомментировали ни Украина, ни США, ни Россия.

Джерело: https://t.me/u_now/93850

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