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У США глузують з ВМС РФ, які загубили торпеду у Білому морі (ФОТО)

У США глузують з ВМС РФ, які загубили торпеду у Білому морі (ФОТО)

Торпеди пішли на нерест. Так жартують на американському ресурсі, де з’явилося фото зразка торпедного озброєння російського виробництва на узбережжі Білого моря, пише «Defense express».

Фото корпусу торпеди, яку хвилями прибило до берегів Білого моря, викликало підвищений інтерес у користувачів американського інтернет-каналу Reddit. Не вдаючись у подробиці, користувачі саркастично стверджують, що не варто цьому дивуватися, адже у таку пору року «торпеди зазвичай виходять на нерест».

У США глузують з ВМС РФ, які загубили торпеду у Білому морі (ФОТО)

Намагаючись знайти відповідь на зелену загадку, один з дописувачів зазначив:

«Всім, кому цікаво: це самохідний пристрій акустичної протидії МГ-114 «Берил». Вважайте, що це торпеда, яка не знищує підводні човни, а імітує звук і поведінку корабля, щоб заманити ворожі торпеди й кораблі.

Поруч у Северодвінську знаходиться велика військово-морська база і верф підводних човнів. Зуб даю, прилад відбився від підводного човна на випробуваннях, а моряки підібрали його через півгодини після знімка».

Втім, потік жартів на торпедну тему під цими фото на ресурсі Reddit вирує, як з фонтану.

LockyThePilot: Стопудово навчальна.

Uniboo8: Так ви що, це просто зрілий морський огірок.

liftoff_oversteer: Ага, поклади швидше у рюкзак і роби ноги.

Educational-Year3146: Народ, я тут знайшов одну з 26 ядерних боєголовок, що ви втратили.

Futureman999: Краще молотком вмажте. Інакше ніяк не дізнаєшся, чи робоча вона.

Robertgarthtx: І скільки за таку відкотять на ринку?

Taeppa: Не, це член гігантського зеленого кита. Нічого страшного, вони його скидають раз на рік.

ImaOneTrackLover: У Радянській Росії торпеди припливають до тебе самі.

MyWifesHotAF: У Радянській Росії навіть торпеди ходять на пляж на вихідні.

Busylilbeaver: Це один з тих «бананів», на яких катають курортників.

Adrianestile: Вам пощастило, це рідкісний вид — кітус торпедус. Вийшов на берег подихати свіжим повітрям. Вони зазвичай спокійні, але будьте обережні, вони самознищується, якщо почують загрозу.

Mbcharbonneau: Коли я був пацаном, на пляж у Флориді викинуло торпеду. Пам’ятаю, бігали дивитися, а її охороняв нудьгуючий морпех. На наступний день її відбуксирували в океан і підірвали. По сусідству вибило пару вікон, піднявся гвалт. Ось і вся історія.

Bomb_Anecdote: Іван знову забув закрити люк.

Источник: sprotyv.info

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