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У США літак впав на житловий район, зайнялися три будинки

У США літак впав на житловий район, зайнялися три будинки

У штаті Нью-Джерсі в Сполучених Штатах Америки літак впав на житловий будинок, внаслідок чого загорілися щонайменше три будинки
Про це пише CBS News, Depo.ua з посиланням на "РБК-Україна".

До гасіння пожежі залучили майже 200 рятувальників.

"Маленький літак врізався в будинок в Колонії у вівторок вранці. Щонайменше три будинки були у вогні і пожежна служба сказала, що вони "намагалися врятувати район", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що на борту літака знаходився тільки пілот. Про його стан не повідомляється.

"Мер колоніального центру Джон МакКормак сказав, що пілот був єдиною людиною на борту літака", – йдеться в повідомленні.

За словами МакКормака, в будинку, куди впав літак, жила сім'я з маленькою дитиною, але під час події нікого не було вдома. Жінка, яка проживає в сусідньому будинку, змогла втекти.

Источник: www.depo.ua

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Темы: авиа

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