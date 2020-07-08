У США повалили пам'ятник афроамериканському борцю проти рабства

Фредерік Даглас був одним з лідерів аболіціоністів - борців проти рабства

У штаті Нью-Йорк повалили пам'ятник борцю за звільнення чорношкірих рабів Фредеріку Дагласу, який жив в XIX столітті.

Монумент, встановлений в парку невеликого міста Рочестер, повалили з постаменту, відтягли приблизно на 15 метрів і залишили на березі річки, йдеться в заяві місцевої поліції

Президент США Дональд Трамп в понеділок заявив, що пам'ятник пошкодили "анархісти".

Водночас серед активістів руху проти расизму багато хто вважає, що напад на пам'ятник може бути актом помсти за монументи, які скинули учасники протестів проти расизму.

Поліція Рочестера веде розслідування і поки не називала жодних підозрюваних. Відповідальність за інцидент ніхто на себе не взяв.

Після загибелі 25 травня афроамериканця Джорджа Флойда, який помер внаслідок того, що білий поліцейський притиснув його шию коліном до землі, в США спалахнули масові протести.

Вони нерідко супроводжувалися стихійним знесенням пам'ятників, які асоціюються з колоніалізмом або рабством. Низку скульптур історичних діячів, яких асоціювали з ідеєю переваги білих, також вирішили прибрати з постаментів за згодою місцевої влади.

Зокрема, це солдати і генерали армії конфедератів, які воювали за збереження інституту рабства в США під час Громадянської війни 1861-65 років і програли, а також європейські першовідкривачі, зокрема, Христофор Колумб.

Повалена статуя Фредеріка Дагласа зроблена з пластику і є копією бронзового пам'ятника Дагласу, що стоїть в Рочестері з 1899 року. У 2018 році в рамках святкування 200-річчя Дагласа в місті вирішили встановити ще 12 її копій.

Тож в Рочестері є запас статуй Дагласа і замінити скульптуру буде нескладно, сказав Карві Ейсон, автор проєкту щодо увічнення пам'яті борця з рабством.

Хто такий Фредерік Даглас

Монумент Фредеріку Дагласу могли обрати мішенню і через те, що нещодавно демократи в Палаті представників США проголосували за те, щоб назвати його прізвищем штат, який пропонують утворити на місці нинішньої федеральної столиці Вашингтона (вона не входить до складу жодного штату).

Законопроєкт передбачає не тільки визнання округу Колумбія 51-м штатом США, але й його перейменування в "Співдружність Вашингтон, Даглас" - на честь першого президента США Джорджа Вашингтона та Фредеріка Дагласа.

Даглас був рабом-втікачем, навчився читати, видавав газету, став політиком завдяки своєму ораторському мистецтву і присвятив життя захисту прав афроамериканців. Зокрема, він був одним з головних учасників "підземної залізниці" - мережі з вивезення рабів-утікачів в штати, де заборонили рабство, або в Канаду. З 1847 по 1872 рік він жив у Рочестері, там же влаштував і один з перевалочних пунктів "залізної дороги".

Даглас написав кілька мемуарів. "Повість про життя Фредеріка Дагласа, американського раба" (1845), стала бестселером, як і його інша праця, "Моє рабство, моя свобода" (1855).

У неділю була річниця його знаменитої промови 1852 року, в якій він запитував: "Для американського раба, що таке ваше Четверте липня?"

"День, який йому показує, більше, ніж всі інші дні року, велику несправедливість і жорстокість, жертвою яких він постійно стає", - відповідав Даглас.

Источник: bbc.com

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