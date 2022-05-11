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У США схвалили додатково майже 40 млрд доларів допомоги Україні
Палата представників США схвалила новий пакет допомоги для України у майже 40 мільярдів доларів.
За документ віддали свої голоси 368 представників. Тепер затвердити його має Сенат США.
У квітні президент США Джо Байден попросив законодавців погодити допомогу на 33 млрд доларів. Однак було вирішено додатково виділити 3,4 мільярда доларів на військову допомогу і 3,4 мільярда на гуманітарну допомогу Україні.
Источник: https://t.me/spravdi/7885