У США вже звернули увагу на співпрацю Зеленського і Баканова з Коломойським: економіст про загрози

Будь-які дії України в інтересах Коломойського робитимуть співпрацю з МВФ неможливою

За позовами проти першої заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової стоїть Ігор Коломойський, який хоче добитися визнання приватизації "ПриватБанку" цілковито незаконним. Про це в ефірі "5 каналу" розповів економіст, голова експертно-аналітичної ради українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

"Нападають, умовно кажучи, Коломойський, бо ми всі розуміємо, що це рішення а-ля Коломойського, які суди ухвалюють. І це пов’язано з тим, що сама Рожкова була однією із головних діючих осіб, коли проводили приватизацію. Завдання Коломойського дискредитувати і делигімітизувати все, що стосується націоналізації "ПриватБанку", і це йому потрібно для того, щоб створити нову юридичну ситуацію в Європейських судах: у Швейцарії зараз, у нього дуже великі проблеми в США", – сказав Кушнірук.

У контексті міжнародної спільноти рішення в Україні на користь Коломойського стануть показником, що дуже ускладнить стосунки з МВФ.

"Це червона лінія: будь-які дії в інтересах Коломойського будуть сприйматися як ті кроки, після яких співпраця з МВФ стане неможливою, причому на дуже довгий період часу", – зауважив економіст.

Також Кушнірук зазначив, що співпраця Зеленського і Баканова з Коломойським у минулому не оминула уваги відповідних служб у США.

"В межах судового розслідування в США – там йдеться про всі його транзакції, в тому числі в інтересах Зеленського і Баканова. І зараз і Зеленський, і Баканов, принаймні за тією інформацією, яка вже з’явилася, є особами, щодо яких вже проводиться розслідування", – повідомив економіст.

На думку експерта, скандал буде грандіозним, якщо підтвердиться інформація, що Зеленський і Баканов "може, і не бажаючи того, були задіяні в схемах відмивання коштів Коломойського".

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Нагадаємо, 11 червня 2019 року Баришівський районний суд Київської області виніс рішення, яким заборонив Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Нацбанку і виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

Источник: 5.ua

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