У США "замерз" океан: фантастичні фото застиглих хвиль – ФОТО, ВИДЕО

Різке похолодання та нетипово низькі температури вже встигли наробити лиха у Сполучених Штатах

Америка потерпає від небачених тут морозів, які вже встигли скувати льодом океан біля узбережжя півострова Кейп-Код. Відповідні відео місцеві мешканці активно поширюють у соцмережах.

Як стверджують мешканці штату Массачусетс, за останні 80 років таке явище спостерігають лише втретє. Тамтешні ЗМІ також зазначають: явище – рідкісне і трапляється на північному сході США далеко не кожну зиму.

У неділю на відеохостингу YouTube з'явилося відео замерзлого океану неподалік пляжу Old Silver Beach. Його виклав у мережу Райан Кенті і додав: відзняв усе біля будинку своєї бабусі.

Синоптики ж пояснюють це явище просто. Середня температура на Кейп-Коді у січні дорівнює -0,5°С. Середній мінімум сягає -4,3°С.

Але цьогоріч ще на початку січня у Массачусетс прийшло різке похолодання до -22°С. Такі погодні аномалії призвели до масової смертності прибережних акул. Ті намагалися втекти у теплі південні води, однак застрягли на мілководді, яке згодом скував лід.

Источник: 5.ua

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