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У ставку під Харковом втопився чоловік

У ставку під Харковом втопився чоловік

Трагедія сталася в Харківському районі.

Вчора, 30 липня, в селищі Високий на Зеленогайському ставку пішов купатися та потонув 49-річний місцевий мешканець. Як було встановлено, чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статтею 115 Кримінального кодексу з приміткою «нещасний випадок».

Обставини події з’ясовуються.

За матеріалами: ГУ Нацполіції України в Харківській області

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