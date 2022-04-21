У Сєвєродонецьку окупанти знищили всі продовольчі склади

У Рубіжному та Новодружеську на Луганщині російська армія зруйнувала будинки, а в Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу.

Джерело: Луганська обласна державна адміністрація у Facebook

Пряма мова голови Луганської ОВА/ОДА Сергія Гайдая: "…у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Росіяни їх знищили. Продукти харчування люди отримують виключно із гуманітарних вантажів.

Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах.

У житловому фонді області виникли шість пожеж, всі вони ліквідовані. Врятовані від небезпеки п’ять осіб".

Деталі: Значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення за останню добу виникла в Рубіжному та Новодружеську.

У цих населених пунктах внаслідок обстрілів непридатними для життя стали ще п’ять будинків.

На лінії фронту відбито дев’ять атак ворога – знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Ворог намагався закріпитись у західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі.

Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної.

Источник: pravda.com.ua

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