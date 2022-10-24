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У світі формується "тіньовий флот" із нафтових танкерів для обслуговування Росії, - Bloomberg

У світі формується тіньовий флот із нафтових танкерів для обслуговування Росії, - Bloomberg

Фото ілюстративне, wikimedia.org

Головний виконавчий директор компанії Maersk Tankers у Копенгагені, яка керує флотом зі 170 кораблів, Крістіан Інгерслев сказав, що "якщо ви подивитеся на те, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, то стане зрозуміло, що створюється флот для того, щоб перевозити ці вантажі".

За оцінками суднобудівного брокера Braemar, для підтримки перевезення Росією чотирьох мільйонів барелів на день на Далекий Схід закуплені ще 240 суден - 102 "Афрамаксів", 58 "Суецмаксів" і 80 дуже великих нафтових танкерів. Ще минулого року вони перевозили іранську і венесуельську нафту.

Ануп Сінгх, керівник відділу досліджень танкерів Braemar, сказав, що наразі різко зросла торгівля танкерами, що здійснюється невідомими суб'єктами в Дубаї, Гонконзі, Сінгапурі і на Кіпрі. Багато з них є старими суднами і потраплять до тіньового флоту, причому деякі танкери також постачає російський судновласник ПАТ "Совкомфлот".

Також Bloomberg прогнозує сплеск перевантажень із судна на судно. Це пов'язано як із санкційним ризиком обробки експорту безпосередньо з російських портів, так і з необхідністю перевантажувати невеликі вантажі на більші танкери для далеких рейсів.

Джерело: https://t.me/vekha/51612

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